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Yaşam

İzmir'de panelvan ile otomobil çarpıştı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, otomobille minibüsün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

AA19 Ağustos 2020 Çarşamba 22:51 - Güncelleme: 19 Ağustos 2020 Çarşamba 22:51
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Kaza, öğleden sonra Gölcük Mahallesi'nde meydana geldi. Ödemiş yönüne giden Hasan Akçay yönetimindeki 35 TLA 89 plakalı otomobil, Gölcük yönüne giden Havva Ezen'in kullandığı minibüsle çarpıştı. Kazada, Hasan Akçay, eşi Fadime Akçay ve kızı Seval Akçay ile Havva Ezen yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerine ulaşana kadar yoldan geçen Kıymet Yıldırım, 4 yaralıya ilk müdahalesini yaptı, ardından otomobiliyle Ödemiş Devlet Hastanesi götürdü.

Hastanede tedaviye alınan yaralılardan Akçay'ın ayağında kırık olduğu bildirilirken, ehliyetinin olmadığı öne sürüldü.

Kaza sonrası kullanılamaz hale gelen iki araç çekici ile otoparka kaldırdı.  

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