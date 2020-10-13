İzmir'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

AA 13 Ekim 2020 Salı 18:22 - Güncelleme: 13 Ekim 2020 Salı 18:22

Kentte öğle saatlerinde hafif şekilde başlayan yağmur, yerini akşama doğru gök gürültülü sağanağa bıraktı.

Yağışa sokakta hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı. Sağanak nedeniyle özellikle ana arterlerdeki trafik akışında yoğunluk gözlendi.

Konak ilçesine bağlı Alsancak semtinde yağıştan dolayı yollarda su birikintileri oluştu. Araçların sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti, bazı iş yerlerini de su bastı.

Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda oluşan su birikintileri de esnafa zor anlar yaşattı. Esnaf, kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalıştı.

Mithatpaşa Caddesi'nde de bazı evlere su doldu.

Lüks otomobil duvarın altında kaldı

Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda ise su birikintileri nedeniyle trafikte yoğunluk yaşandı.

Bayraklı ilçesinde de sağanak nedeniyle bir duvarın yıkılması sonucu bir lüks otomobil ile tırda hasar meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin bölgedeki incelemeleri sürüyor.