İzmir'de sırtından bıçaklanan genç öldü

Olay, akşam saatlerinde Buca'daki akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Umut Özdemir, akaryakıt istasyonunda bulunduğu sırada arkasından yaklaşan N.A., henüz bilinmeyen nedenle Özdemir'i sırtından bıçakladıktan sonra koşarak olay yerinden kaçtı. Olayı gören akaryakıt istasyonu çalışanları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Özdemir'i Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Özdemir yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Talihsiz gencin cesedi, savcının ve polisin olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

BIÇAKLANMA ANI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Olayın ardından soruşturma başlatan polis ekipleri akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarını inceledi. N.A.'nın Özdemir'i bıçakladığı anlar saniye saniye işyerinin güvenlik kameralarına yansırken, polis kaçan N.A.'yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen N.A.'nın buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.