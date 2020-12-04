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Yaşam

İzmir'de sokağa çıkma kısıtlaması

İzmir'de 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

DHA04 Aralık 2020 Cuma 22:07 - Güncelleme: 04 Aralık 2020 Cuma 22:08
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İzmir'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan karar doğrultusunda, Türkiye genelinde olduğu gibi sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kısıtlamanın ardından kentin işlek cadde, sokak ve meydanları boş kaldı.

İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan ve valiliklere gönderilen kararlar doğrultusunda saat 21.00 itibarıyla sokağa çıkma kısıtlaması Türkiye genelinde uygulanmaya başlandı. Bu kapsamda yurt genelinde olduğu gibi, İzmir'de de saat 21.00'den, pazartesi saat 05.00'a kadar, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. 56 saat boyunca uygulanacak olan kısıtlamada motosikletli yunus timleri Alsancak Gar önünde denetim yaptı.

SOKAKLAR ISSIZ KALDI

Öte yandan, kentin en işlek caddelerinden biri olan Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde, Gündoğdu Meydanı'nda vatandaşların kısıtlamaya uyduğu görüldü.

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