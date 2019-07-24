Son yıllarda dolandırıcıların en fazla kullandığı yöntemlerin başında telefonla dolandırıcılık geliyor. FETÖ/PKK gibi terör örgütlerine hesaplarından para aktarıldığı yalanıyla vatandaşları mağdur eden dolandırıcılar, İzmir’de de bu numarayı emekli emniyet müdürü Fikri Özsoy (66) üzerinde denemek istedi.

Kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar, Özsoy’un hesabından PKK ve FETÖ terör örgütlerine para aktarıldığını, Konak’ta bulunan bir kuyumcu soygunuyla da Özsoy’un bağlantılı olduğu yalanıyla emekli emniyet müdüründen para koparmaya çalıştı.

Yaklaşık üç saat süren telefon trafiğinin ardından Özsoy, evine para almak için gelen ve kendisini polis olarak tanıtan şahsı kıskıvrak yakaladı.

“EVDE SİLAH VAR MI?”

Kendisini komiser olarak tanıtan bir şahsın sürekli kendisine bilgi almak için sorular sorduğunu belirten Özsoy, “Evde yalnızken kendini komiser olarak tanıtan bir şahıs beni aradı. Tüm bilgilerimi bana söyledikten sonra hesaplarımdan PKK terör örgütüne para aktarıldığını ve Diyarbakır’da bu parayı çekip örgüte götürecek olan kişinin üzerinden de benim kimliğimin çıktığını söyledi.

Hesabımdan 49 bin lira çekilmek istediğini belirterek banka hesaplarımda ne kadar para olup olmadığını sordular. Ben de olayı anladığım için bankalarda param olduğunu söyledim. Bunun dışında evde silahım olup olmadığını sordular. Ben de silahla işim olmaz cevabını verdim” ifadelerini kullandı.

TUVALETE GİDİYORUM DİYEREK ZAMAN KAZANDI

Yaklaşık üç saat süren telefon görüşmesini ‘Tuvalete gitmem lazım’ diyerek noktaladığını ve polise haber verdiğini aktaran emekli emniyet müdürü, “Bu sorularla da yetinmeyip evde ziynet eşyası olup olmadığını sordular.

Ben ‘var’ cevabını verince bu kez de FETÖ’nün hesaplarımı kullandığını belirttiler. Konak’ta bulunan bir kuyumcu dükkanında yaşanan bir soygun sebebiyle benim altınlarımı alıp parmak izi karşılaştırması yapacaklarını belirtip Hakan isminde bir polisi göndereceklerini söyledi.

Bunu söylerken de kimseye haber vermemem konusunda sıkı sıkıya tembih edildim. Ben de zaman kazanmak için ‘Tansiyon hastasıyım ve tuvalete gitmem gerekiyor’ diyerek telefonu kapattım ve durumu polise ihbar ettim” dedi.

KISKIVRAK YAKALADI

Altınları almaya gelen şahsın polislerden önce gelmesi üzerine şahsı etkisiz hale getiren Fikri Özsoy, “Kısa bir süre sonra zil çaldı. Gelen kişi Hakan olduğunu söyleyince ben silahımı çekip onu yere yatırdım.

Yatırdıktan sonra komşular da sesleri duyup geldi ve şahsı etkisiz hale getirdik. Ardından da polis memurlarına teslim etti” şeklinde konuştu.

“POLİS BU ŞEKİLDE ÇALIŞMAZ”

Bu yöntemin dolandırıcılar tarafından çok sık kullanıldığına vurgu yapan Özsoy, vatandaşları şu sözlerle uyardı:

“Polisin çalışma tarzı bu değil. Polis herhangi bir durumda telefonla iş yapmaz, kendisi gelir. Başına bu tarz durumlar gelen vatandaşlarımız kesinlikle telefonlarını meşgul etmesinler. Bu işleri bilen bir vatandaş olmasam benim de kafam karışabilirdi. Dikkatli olmakta fayda var.”