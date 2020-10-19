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Yaşam

İzmir'de trafik denetimi

İzmir'de Jandarma Komutanlığı tarafından helikopterli trafik denetimi yapıldı.

DHA19 Ekim 2020 Pazartesi 18:21 - Güncelleme: 19 Ekim 2020 Pazartesi 18:21
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İzmir İl Jandarma Komutanlığı, trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması için helikopter ile trafik denetimi yaptı. Kural ihlali yapan 5 sürücüye para cezası uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bugün öğlen saatlerinde helikopter ile denetim gerçekleştirdi. Bu kapsamda, İzmir- Kuşadası kara yolu Ahmetbeyli, Özdere, Gümüldür ve Menderes yolu üzerinde uygulamalar yapıldı. Havadan tespit edilen 110 araç durdurulurken, kural ihlali yaptığı belirlenen 5 araç sürücüsüne bin 102 TL idari para cezası uygulandığı öğrenildi. Öte yandan, jandarma ekiplerinin trafiğin yoğun olduğu bölgelerde ve yoğunluk saatlerinde sık sık denetim yapacağı öğrenildi.

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