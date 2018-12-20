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İzmir'de tur otobüsü kaldırımdaki yayalara çarptı

İzmir Bornova'da, minibüse çarptıktan sonra kaldırıma çıkan tur otobüsünün çarptığı yayalardan 1'i öldü, 3'ü yaralandı.

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İzmir'de tur otobüsü, Cumhuriyet Meydanı Kavşağı'nda yolcu indirmek için duran servis minibüsüne arkadan çarptı. Daha sonra kaldırıma çıkan otobüs, burada bulunan yayalara çarptı.
 
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, otobüsün altında kalan 26 yaşındaki Feride Melike Kürecili'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
 
Yaralananlardan Feride Melike Kürecili'nin ablası Merve Kürecili Uygun ile S.M. ve Z.G.A. ise Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
 
Kaza sonrası artan tepkiler üzerine otobüs şoförü A.S'nin, olay yerine yaklaşık 200 metre mesafedeki Bornova Polis Merkezi Amirliğine teslim olduğu öğrenildi.
 
Feride Melike Kürecili'nin cesedi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
 
Bu arada kaza anı yakındaki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kavşakta duran minibüse arkasından gelen tur otobüsünün çarparak kaldırıma çıkması ve vatandaşların kaçışma anı yer alıyor.

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