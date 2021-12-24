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Yaşam

İzmir'de yangın faciası: 3 kardeş hayatını kaybetti

İzmir'de evde çıkan yangında 3 yaşındaki çocuk ve 2 yaşındaki ikiz kardeşler hayatını kaybetti.

24 Aralık 2021 Cuma 16:21 - Güncelleme: 24 Aralık 2021 Cuma 16:21
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