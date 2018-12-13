Son Dakika Haberleri 13

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

İzmir’de yoğun kar yağışı kısa sürede bölgeyi beyaza bürüdü

İzmir’de yoğun kar yağışı Karşıyaka ilçesine bağlı Yamanlar Dağı bölgesinde başlarken, etkili yağış kısa sürede bölgeyi beyaza bürüdü. Ödemiş'e bağlı Bozdağ Mahallesi'nde de etkili olan kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.

  • AA/İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı uyarıların ardından dün İstanbul’da başlayan kar yağışı bugün İzmir’de de etkili oldu. Etkili olan yağış, Karşıyaka ilçesindeki Yamanlar Dağı bölgesini beyaza bürüdü. Aniden etkili olan yağışla birlikte hava sıcaklığı hissedilir derece düştü. Kar yağışıyla sıcaklık eksik 1’e kadar indi.
 
İZMİRLİLERİN KAR ŞAŞKINLIĞI
 
Kar yağışının yağdığını gören ve bölgede yaşayan bazı İzmirlilerde, karın keyfini çıkardı. Kartopu oynayan İzmirliler, karla hasret giderdi, hem de şaşırdı.
 
Yıllardır kar görmediğini ifade eden bir vatandaş, mutlu olduklarını ve yağışla birlikte hemen dışarıya çıktıklarını ve kar topu oynadıklarını söyledi.
 
ÖDEMİŞ'TE DE ETKİLİ OLDU
 
Deniz seviyesinden bin 135 metre yükseklikte bulunan mahallede yerler karla kaplandı. Sürücüler özellikle yolların yokuş bölümlerinde zorlandı.
Kar heyecanı yaşayan bazı çocuklar da kar topu oynadı.
 
Bozdağ Mahalle Muhtarı Halil Faruk Otçu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mahalleye geçen hafta da kar yağdığını belirterek, hafta sonu yerini yağmura bırakan karın birkaç gündür ara ara etkili olduğunu belirtti.
 
Yollarda gerekli tedbirlerin alınması için ilgili kurumlara bilgi verdiklerini aktaran Otçu, mahallede yaşayan çocukların karın keyfini çıkardığını ifade etti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Trump´ı kim ´aptal´ olarak görüyor?

Trump´ı kim ´aptal´ olarak görüyor?

'İnsan eti yemekten bıktım' diyerek polise teslim olan büyücüye müebbet hapis

'İnsan eti yemekten bıktım' diyerek polise teslim olan büyücüye müebbet hapis

Yine Avrupa'yı salladı! Cengiz Ünder, Türk futbol tarihine geçti

Yine Avrupa'yı salladı! Cengiz Ünder, Türk futbol tarihine geçti

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışı 400 liraya ulaşabilecek

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışı 400 liraya ulaşabilecek

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA