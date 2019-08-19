YANGIN BEYLER MAHALLESİ'NE YAKLAŞTI

Seferihisar'da Beyler Mahallesi sınırına kadar dayanan yangın nedeniyle vatandaşların tedirgin bekleyişi sürüyor.

Mahalle sakinlerinden Elvan Eğridere, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ormanların yanmasından dolayı büyük üzüntü duyduklarını belirterek "Köyümüze de gelirse hiçbir şeyimiz kalmayacak. Evlerimiz de yanacak. Biz de bir şey almadan gideceğiz. Rüzgarın etkisiyle gelir gibi duruyor." dedi.

Yusuf Tekelioğlu da daha önce bu büyüklükte bir yangın görmediklerini devletin bütün imkanlarıyla yangını söndürmek için seferber olduğunu ifade etti.

Tekelioğlu, "Helikopterler sabah 6'dan beri çalışıyor. Fakat rüzgarın zaman zaman yön değiştirmesi ve arazinin engebeli olmasından dolayı yangın maalesef önlenememiş durumda. Şu anda kızılçam ormanlık alanlar yandı. Yangın zeytinlik alanlara sıçramak üzere." diye konuştu.

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin de AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün başlayan yangında, yaklaşık 500 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğünü söyledi.