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İzmir'den Almanya'daki 46 kişiyi dolandıran 28 kişi yakalandı

İzmir’den Almanya’daki 46 Alman vatandaşını telefonla kendisini polis, jandarma, savcı diyerek 278 bin 786 Euro dolandırdığı ileri sürülen 28 şüpheli İzmir polisi tarafından yakalandı. Şüphelilerden 11’i tutuklandı.

  • Muammer Başkan
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İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, telefonla aranan Alman vatandaşların, polis-jandarma ve savcı süsü verilerek, telsiz sesi efektleri eşliğinde çeşitli suçlar karıştıkları iddiaları ile korkutularak verdikleri hesap numaralarına para havale etmelerini sağlayan suç örgütünü tespit etti. Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları araştırmada, suç örgütünü kuranın R.F. olduğunu, yine bu şahısla hareket eden ve birlikte yaşayan B.A. isimli şahıs olduğu, dolandırılan Alman vatandaşlarından B.A. adına para havalesi geldiği, yine B.A.’nın kardeşlerine, babasına, annesine para havalesi geldiği, paraların bankalar aracılığı ile çekildiğini belirledi.
 
278 bin 786 Euro dolandırmışlar
 
Yapılan çalışmalarda ve bankalar ile yapılan yazışmalar neticesinde adına para gelen şahıslara kimin yada kimlerin para gönderdikleri tespit edildi. İzmir polisi, İnterpol aracılığı ile mağdur ifadelerini alırken 46 Alman vatandaşın 278 bin 786 Euro dolandırıldığı tespit edildi. İzmir Asayiş Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri geçtiğimiz 27 Kasım günü, çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlerken 8’i kadın 28 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramada, 6 sayfa Almanca ve Türkçe yazılı ceza kararnamesi ibareli belgeler, 2 adet tabanca, 107 adet fişek, cep telefonları ele geçirildi. Emniyetteki sorgulamaların ardından adliyeye sevkedilen 18 şüpheliden 11’i tutuklanırken 7’si serbest bırakıldı.

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