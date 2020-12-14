AA 14 Aralık 2020 Pazartesi 18:44 - Güncelleme: 14 Aralık 2020 Pazartesi 18:44

Hayrat İnsani Yardım Derneği tarafından "Dünya Kur'an Okuyor" kampanyası kapsamında İzmir'den Cibuti'ye 30 bin Kur'an-ı Kerim gönderildi. Söz konusu ülkede çocukların "Luh" adı verilen tahta levhalarla eğitimlerini sürdürdükleri biliniyor.

Hayrat İnsani Yardım Derneği tarafından 14 Aralık 2020 tarihinde, içerisinde 30 Bin Kuran-ı Kerim ve 30 Bin Elif-Ba bulunan konteyner İzmir/Aliağa limanından Afrikanın Cibuti ülkesine uğurlandı.

Uğurlama merasiminde konuşan Hayrat İnsani Yardım Derneği İzmir Temsilcisi Ali Osman ASLANCI,

‘Dünya Kuran Okuyor’ projesi ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu;

“Kur’an okumayan kimse kalmasın” şiarıyla yola çıktıklarını belirten ASLANCI, “Kâinat kitabını anlamada en büyük yardımcı ve ahiret yurdunun samimi arkadaşı elbette ki yüceler yücesi Kur’an-ı Kerimdir. Kur’an, İnsan-ı kâmil olma yolunda merhaleleri aşarken Rabbimizin huzuruna selametle çıkarken kirlerden ve pisliklerden arınmanın yoludur. İstiyoruz ki; Kur’an’ın nuru her yere dağılsın ve onu okuyamayan kalmasın. Günümüz şartlarında bile ne yazık ki yoksulluk yüzünden Kur’an’ı kitap halinde eline alamamış Müslümanlar yaşamakta. Afrika’da ya da dünyanın herhangi bir köşesinde, elinde Kur’an-ı Kerim olmadığı için ağaç parçalarının ya da kumların üzerine yazdıkları sureleri ezberleyerek hafız olmaya çalışan kardeşlerimizle birlikte, ülkemizde İmam Hatip Liseleri başta olmak üzere, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Türkiye’nin her yerinde ihtiyaç olan kişilere Kur’an-ı Kerim ve Elif-Ba ulaştırmak istiyoruz” dedi.