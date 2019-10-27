'İzmirli Rapunzel' dünya rekoru kırdı

İzmir'de yaşayan 12 yaşındaki Pelin Özdemir, bir metre 52 santimetrelik boyuna ulaşan saçlarıyla ilgi odağı haline geldi.

Şeker Mevhibe Ortaokulu 2. sınıf öğrencisi Özdemir, halk oyunları kursuna katıldığı Karbağlar Halk Eğitim Merkezinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, çevresindekilerin saçlarına büyük ilgi gösterdiğini söyledi.

Pek çok kişinin fotoğraf çektirmek istediğini belirten Özdemir, "Küçükken saçlarım daha sarıymış, o yüzden annemler kestirmemiş. Sonra ben de kestirmek istemedim. Böylece bu uzunluğa ulaştı." diye konuştu.

Saçlarının uzaması için özel ürün kullanmadığını dile getiren Özdemir, "Saçlarımı kurutup taramak yaklaşık iki saat sürüyor. Annem banyodan sonra tarayıp kuruttuğunda ben film falan izliyorum. Bu anlamda bazen sıkıldığım oluyor ama saçlarımı sevdiğim için sorun yapmıyorum. Saçlarımı sadece özel günlerde açıyorum çünkü normal günlerde ayağıma dolanıyor. Okula geldiğimde ise saçlarımı örüyorum." şeklinde konuştu.

"DÜNYA ÇOCUK REKORU BELGESİ ALDIK"

Özdemir, gösterilen ilgiden memnun olduğunu kaydederek, "Bizi görenler Guinness Rekorlar Kitabı'na falan başvurun diyorlardı ama onun için başka özellikler gerekiyormuş. O yüzden orası olmadı ama Dünya Çocuk Rekoru belgesi aldık. Eski rekor 84 santimetreymiş. Ben onu kırdım. İsmimi bilmeyen herkes 'Rapunzel' diye hitap ediyor. İsmimi bilen arkadaşlarım ve öğretmenler de bazen böyle diyor. Bu durumu seviyorum." ifadelerini kullandı.

Geçmişte kuaförlük eğitimi aldığını anlatan anne Selma Özdemir de kızının saçlarının uzun olmasının bazı zorluklarının bulunduğunu, bakımının kolay olmadığını söyledi.

Selma Özdemir, şunları dile getirdi:

"Yıkaması bayağı zor oluyor. Banyoya girmeden önce saçlarını tarıyoruz. Sonra yıkıyoruz, yıkadıktan sonra tekrar tarıyoruz. Kurutma işlemi ise daha zor oluyor. Kuruttuktan sonra tekrar tarıyoruz. Genelde geceleri yapıyoruz ki daha kolay kurusun diye ama yine de tam anlamıyla kurumuyor.

Bu durum da iki saati buluyor. Özellikle acil bir yere gitmemiz gerektiğinde banyosu uzun sürdüğünden sıkıntı olabiliyor."