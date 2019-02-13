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İznik gölünde ilk kez görülen flamingo kayıt altına alındı

Bursa’nın İznik ilçesinde ilk kez bir flamingo görüldü.

  • İHA
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Tek başına İznik gölü kıyısında görülen flamingoya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince kış ortası su kuşu sayımlarında rastlandı.
 
Müdürlükten yapılan açıklamada, "2019 yılında Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü 2. Bölge Bursa Şubesi ekiplerince İznik gölünde yapılan kış ortası su kuşu sayımlarında ilk defa flamingo (phoenicopterus roseus) görüldü Koruma altına alınmış alanların ve türlerin düzenli olarak izlenmesi ve envanter çalışmalarının yapılması planlanmaktadır. Flamingolar büyük topluluklar halinde durgun sulara sahip göl, tuz gölü ya da lagünlerde yaşarlar. IUCN, nesli tükenme tehlikesi altında olan türlerin kırmızı listesi  ve bitki ve hayvan türlerinin dünyadaki en geniş küresel koruma durumu envanteridir. IUCN’e göre flamingo türünün korunma durumu düşük riskli yaygın türdür. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından avlanması yasak olan flamingo korunan türler listesinde yer almaktadır” ifadelerine yer verildi.
 

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