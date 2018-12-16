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İznik'te defineciler suçüstü yakalandı

Bursa'nın İznik ilçesinde defineciler kazı yaparken polis tarafından suçüstü yakalandı.

  • AA
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Edinilen bilgiye gire, İznik'te sabaha karşı saat 05.00 sıralarında Abdulvahap Tepesi yolunda daha önce definecilerin kazı yaptığı bölgeyi kontrol eden polis bir sürprizle karşılaştı. 4 metrelik çukurda kaçak kazı yaptıkları belirlenen Kadir A. ve Ahmet Y. suç aletleri ile birlikte yakalandı. Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Polis, geçtiğimiz Salı günü de kaçak kazı yapılan 4 metre derinlikteki çukura halatla inip defineci aramış ancak kimseyi bulamamıştı.

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