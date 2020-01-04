Jandarma ekiplerinden arkeolojik eser kaçakçılarına operasyon

Operasyonda jandarma ekiplerince yapılan aramalarda 1 adet kemik kabzalı kılıç, 1 adet sikke, 1 adet bronz ok ucu, 1 adet madeni iğne, 2 adet gözyaşı şişesi, 1 adet kemer tokası şeklinde metal obje, 1 adet pişmiş toprak küp ve küp içerisinde 50 adet sikke olduğu değerlendirilen obje, 3 adet imame, 1 adet metal istavroz obje, 1 adet yüzük, 6 adet taş obje ve 6 adet tarihi olduğu değerlendirilen metal obje ele geçirildi. Ele geçirilen eserler incelenmesi amacıyla Müze Müdürlüğüne teslim edilirken, yakalanan 2 şüpheli şahıs hakkında da 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet suçundan yasal işlem yapıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.