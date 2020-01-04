İSTANBUL 8°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,976
  • EURO
    6,6718
  • ALTIN
    297.568
  • BIST100
    113684
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Jandarma ekiplerinden arkeolojik eser kaçakçılarına operasyon
Yaşam

Jandarma ekiplerinden arkeolojik eser kaçakçılarına operasyon

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Taşköprü’de arkeolojik eserleri satmaya çalışanlara yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

IHA04.01.2020  00:37 - Güncelleme: 04.01.2020  00:37

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Taşköprü’de ellerindeki arkeolojik eserleri satmak için müşteri aradıkları tespit edilen şahısların ev ve iş yerlerine yönelik operasyon düzenledi.

 Operasyonda jandarma ekiplerince yapılan aramalarda 1 adet kemik kabzalı kılıç, 1 adet sikke, 1 adet bronz ok ucu, 1 adet madeni iğne, 2 adet gözyaşı şişesi, 1 adet kemer tokası şeklinde metal obje, 1 adet pişmiş toprak küp ve küp içerisinde 50 adet sikke olduğu değerlendirilen obje, 3 adet imame, 1 adet metal istavroz obje, 1 adet yüzük, 6 adet taş obje ve 6 adet tarihi olduğu değerlendirilen metal obje ele geçirildi. Ele geçirilen eserler incelenmesi amacıyla Müze Müdürlüğüne teslim edilirken, yakalanan 2 şüpheli şahıs hakkında da 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet suçundan yasal işlem yapıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kasım Süleymani'ye yönelik saldırı sonrası bölgeden görüntüler

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Milli savaş uçağında dev adım! 'Çok gizli' ibaresi dikkat çekti!
Milli savaş uçağında dev adım! 'Çok gizli' ibaresi dikkat çekti!

Milli savaş uçağında dev adım! 'Çok gizli' ibaresi dikkat çekti!

Karanlık F-35 planı! Türkiye'nin koltuğuna göz diktiler
Karanlık F-35 planı! Türkiye'nin koltuğuna göz diktiler

Karanlık F-35 planı! Türkiye'nin koltuğuna göz diktiler

Hafter'in Sözcüsünü canlı yayında rezil eden sunucu evinde ölü bulundu
Hafter'in Sözcüsünü canlı yayında rezil eden sunucu evinde ölü bulundu

Hafter'in Sözcüsünü canlı yayında rezil eden sunucu evinde ölü bulundu

ABD'nin saldırısının arka planında ne var? Dikkat çeken detay
ABD'nin saldırısının arka planında ne var? Dikkat çeken detay

ABD'nin saldırısının arka planında ne var? Dikkat çeken detay
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.