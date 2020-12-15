Jandarma kapı kapı gezip 'misafirliğe gitmeyin' anonsu yapıyor

IHA 15 Aralık 2020 Salı 14:56 - Güncelleme: 15 Aralık 2020 Salı 14:56

Bir süre önce Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek tarafından vatandaşlara “Misafirliğe gitmeyin” çağrısının ardından Jandarma ekipleri de harekete geçerek görev sahası olan köylerde ve kırsal alanda vatandaşlara bu konuda resmi araçlarla anonsla uyarı yapıyor.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunda konuyla ilgili alınan tavsiye kararının da bulunduğu Gümüşhane’de Vali Taşbilek’in talimatıyla kent merkezlerinde Emniyet, kırsal kesimde de Jandarma ekipleri tarafından resmi araçların anons sistemiyle mahalle mahalle, köy köy gezilerek vatandaşlara “misafirliğe gitmeyin, misafir kabul etmeyin” çağrısında bulunuluyor.

Jandarma’nın anonslarında “Kıymetli vatandaşlarımız. Yapılan çalışmalar koronavirüs en çok ev gezmelerinde ve kapalı alanlarda bulaşmaktadır. Kendiniz ve sevdiklerinizin sağlığı için lütfen misafirliğe gitmeyiniz, misafir kabul etmeyiniz” ifadeleri kullanılıyor.