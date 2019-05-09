Jandarmadan ‘Çocuklar çocukluğunu bilsin’ etkinliği

Valilik koordinesinde başlatılan, erken yaşta evliliklerin önlenmesine yönelik proje kapsamında çalışmalar devam ediyor. İl Jandarma Komutanlığı Kadın Çocuk Kısım Amirliği ve Gevaş İlçe Jandarma Komutanlığı personeli, proje çerçevesinde, ilçedeki Dilmetaş İlkokulunu ziyaret etti. Ekipler, çocuklara çeşitli hediyeler verip, onlarla oyunlar oynadı. Öğrenciler, arama kurtarma köpeği ‘Pati’nin sunduğu gösteriyi ilgiyle izledi.