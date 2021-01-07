Jandarmadan Giresun'da kumar bakını: 17 kişiye 86 bin 490 lira ceza kesildi

AA 07 Ocak 2021 Perşembe 15:35 - Güncelleme: 07 Ocak 2021 Perşembe 15:35

Alınan bilgiye göre, Giresun İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Tirebolu İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışma sonucu Yalıköy'de kumar oynandığı bilgisine ulaşıldı.

Bunun üzerine jandarma ekipleri, M.E'nin evinde 17 kişinin zar atmak suretiyle kumar oynadığını ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralını ihlal ettiğini belirledi.

Zanlılara kumar oynamaktan bin 336 lira, sosyal mesafe kuralını ihlalden 3 bin 469 lira olmak üzere toplam 86 bin 490 lira idari para cezası verildi. Yapılan aramada ise kumar oynamada kullanılan bir çift zar, zarları toplamada kullanılan tahta çubuk, kablosuz POS cihazı ve 950 lira nakit para ele geçirildi.

Kumara yer ve imkan sağladığı iddiasıyla gözaltına alınan M.E ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.