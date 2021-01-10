Jandarmadan nefes kesen tarihi eser operasyonu

DHA 10 Ocak 2021 Pazar 10:10 - Güncelleme: 10 Ocak 2021 Pazar 10:10

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Gaziosmanpaşa’da bir şüphelinin elinde bulundurduğu tarihi eserleri piyasaya sürmeye çalıştığı bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler yaptıkları araştırma ve fiziki takip neticesinde söz konusu tarihi eserlerin şüpheli A.Ş.'de olduğunu tespiti etti. Şüpheli A.Ş.’nin ikamet adresini takibe alan jandarma ekipleri, şüphelinin elinde olduğundan şüphelendikleri sikkeler için operasyon başlattı. Şüphelinin evinden çıkışını takip eden ekipler, şüphelinin aracına elinde poşetle geldiğini, poşeti aracın içine sakladığını, sonrasında aracıyla tek başına yola çıktığını gördü. Jandarma ekipleri, önce şüpheli A.Ş.’yi seyir halindeyken yolun kenarında durması için uyardı. A.Ş. aracı yolun kenarına çektikten sonra jandarma ekiplerinin araçta arama yaptı. Aramada, koltuğun altına gizlenen sikkeler, aracın bagajından uzanılarak ele geçirildi. Jandarma ekiplerinin, aracın arka koltuğunun altından çıkan poşetlerde yaptıkları aramalarda 479 adet sikke ele geçirdi. Cumhuriyet Savcısının talimatlarıyla hakkında adli işlem başlatılmak üzere şüpheli A.Ş. gözaltına alındı.

SİKKELER İSTANBUL ARKEOLOJİ MÜZESİ'NE TESLİM EDİLDİ

Jandarma ekipleri, 479 adet sikkeyi incelenmek üzere İstanbul Arkeoloji Müzesi'ne teslim etti. 479 adet sikkenin 470 adedinin bronz Yunan, Roma ve Bizans Dönemi’ne tarihlenen sikkeler olduğu,1 adedinin kurşun Bizans dönemi mühür baskısı olduğu, 6 adedinin bakır Osmanlı sikkesi olduğu ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında müzelik değerde, tasnif ve tescile tabi eserlerden oldukları belirlendi. 2 adet sikkenin ise son altı Osmanlı padişahı dönemi bakır sikkelerin ise yurt dışına çıkışı yasak eserlerden oldukları belirlendiğinden muhafaza altına alınmaları sağlandı.