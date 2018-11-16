Son Dakika Haberleri 16

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Jandarmadan tarihi eser kaçakçılarına 3 ilçede şafak operasyonu: 5 gözaltı

Aydın’da jandarma ekiplerinin tarihi eser kaçakçılığına yönelik olarak Nazilli, Yenipazar ve Kuyucak ilçelerinde düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı, 91 parça tarihi eser ele geçirildi.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Edinilen bilgiye göre; Aydın İl Jandarma Komutanlığı asayiş timleri ile KOM Şube Müdürlüğü unsurlarınca 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa muhalefet ve kaçak kazı suçlarının önlenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalarda Yenipazar, Nazilli ve Kuyucak ilçelerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon neticesinde 5 şüpheli şahıs yakalandı. Şüpheli şahısların ev ve işyerlerinde yapılan arama neticesinde değişik dönemlere ait toplam 90 adet sikke ve 1 adet halka şeklinde küçük obje ele geçirildi. Şüphelilere ait cep telefonu, bilgisayar gibi elektronik cihazlara el konuldu.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Türk edebiyatı eserleri yabancı okuyucuyla buluştu

Türk edebiyatı eserleri yabancı okuyucuyla buluştu

Mehmetçik'ten 'nefes kesen' tatbikat

Mehmetçik'ten 'nefes kesen' tatbikat

Bilgisayar parçalarından altın çıkardı

Bilgisayar parçalarından altın çıkardı

Çin yapay Güneş geliştiriyor

Çin yapay Güneş geliştiriyor

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA