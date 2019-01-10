Yurt dışından getirdiği 30 kilo eroini satamadan yakalandılar

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yurt dışından yasa dışı yollarla yurda sokulan yüklü miktarda uyuşturucu maddeye İstanbul’da müşteri arandığı bilgisini aldı. Yapılan çalışmalar ve fiziki takip neticesinde şüphelinin Ş.B. isimli şahıs olduğu ve Avcılar ilçesinde faaliyet gösterdiği belirlendi. Avcılar bölgesinde çalışmalarını yoğunlaştıran jandarma ekipleri, şüphelinin uyuşturucu madde yüklü aracını dikkat çekmemek ve güvenlik kameralarına yakalanmamak için genellikle tenha ara sokaklara park ettiğini belirledi. Aracın etrafında güvenlik çemberi oluşturan ve sokağın giriş çıkışını kontrol altına alan jandarma ekiplerinin araçta yaptığı aramada bagajdaki bir çanta içerisinde ve paketlenmiş halde 30 kilo eroin ele geçirildi.

“Elleriniz dert görmesin”

Bu esnada jandarmanın yapmış olduğu başarılı operasyonu izleyen vatandaşlar, “Allah sizden razı olsun, elleriniz dert görmesin” şeklinde övgü dolu sözler sarf ederek, jandarmaya büyük sevgi gösterisinde bulundu.

Şüpheli Ş.B. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, şüphelinin bağlantılı olduğu kişilere yönelik soruşturmaya devam ediliyor.