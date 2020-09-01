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Yaşam

Jandarmanın Kovid-19 denetimlerinde 38 araç ve sürücüye ceza

Samsun'da jandarma ekipleri tarafından korona virüsü pandemisi nedeniyle fiziksel mesafe ve maske kullanımına yönelik toplu taşıma araçlarında yapılan denetimlerde ağustos ayı içinde 38 araç ve sürücüye ceza işlem uygulandı.

IHA01 Eylül 2020 Salı 20:44 - Güncelleme: 01 Eylül 2020 Salı 20:44
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Samsun Valiliği tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Korona virüsü salgını ile mücadele kapsamında Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerimizce, ‘Toplu Taşıma Araçlarında Sürücü ve Yolcuların Maske Kullanımı ve Sosyal Mesafe Kurallarına’ yönelik denetimler yapılarak, vatandaşlarımıza salgın ile mücadele yöntemleri konusunda bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri yapılmıştır. Bu kapsamda İlimizde Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerimizce Ağustos ayı içerisinde 1278 toplu taşıma aracı denetimi yapılarak 38 araç ve sürücüye cezai işlem uygulanmıştır. Korona virüsü salgını ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda, salgını azaltma ve kontrol altına almaya yönelik faaliyetler planlanmaya ve uygulanmaya devam etmektedir” denildi.

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