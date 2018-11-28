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Jandarmayı görünce elindeki tüfekle 2. kattan atladı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, 4 ayrı suçtan aranan ve jandarmanın saklandığı evine operasyon düzenlediği zanlı 2. katan elindeki tüfekle atladığı sırada yakalandı.

  • İHA
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Aydın İl Jandarma Komutanlığı asayiş ve trafik timlerince icra edilen huzur ve güven uygulaması kapsamında Kuşadası ilçesi Güzelçamlı Mahallesi Liman Caddesinde çalıntı motosikletle ilgili sürdürülen araştırmada hırsızlıktan şüpheli olarak aranan S.E’nin Davutlar Mahallesinde bir evde olduğu tespit edildi. Yapılan operasyonda şüphelinin Güzelçamlı Mahallesindeki evine geçtiği tespit edildi. 
 
Evinin etrafı emniyete alınarak operasyon düzenleyen jandarma ekiplerini fark eden S.E., elindeki tüfekle evinin arka balkonundan  kaçmaya çalıştı. Jandarmanın teslim ol çağrısı üzerine ön balkona gelerek 2. kattan tüfekle birlikte aşağı atlayan S.E., tüfeği düşürmesini fırsat bilen asayiş timlerince yakalandı. Şüphelinin yanında bir av tüfeği, av tüfeğine ait olan 5 adet dolu fişek, 1 adet 27 santimetre uzunluğunda bıçak ve peçeteye sarılı halde 3 gram kubar esrar ele geçirildi.
 
S.E’nin yapılan GBT sorgusuna Kuşadası 1. Ağır Ceza Mahkemesince hırsızlıktan, Aydın 2. Ağır Ceza Mahkemesince terör propagandası yapmaktan, Kuşadası ilamat ve infaz bürosunun numarası ile bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan aranma kaydının bulunduğu tespit edildi.
Hırsızlık, kasten yaralamaya teşebbüs, görevli memura silahla direnme, uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçlarından hakkında işlem yapılan S.E., sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak Söke Kapalı Cezaevine kapatıldı.

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