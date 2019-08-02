Japon avukat kabusu yaşadı: 3 ay yaklaşamayacaklar
İstanbul Barosu’na kayıtlı Türkiye’nin tek Japon avukatı Keiko Torigoe (46), alt kat komşusu Fatma Polat (73), damadı Yunus Tanrıverdi ve kızı Zeliha Tanrıveri tarafından 5 yıl önce darp edildiğini, 1 ay önce de hakarete uğradığını belirterek korunma talep etti.
Klimasından su aktığı gerekçesiyle Şişli’deki ofisinde konut dokunulmazlığının ihlal edildiğini öne süren Torigoe, Fatma Polat’ın kendisine, “Hayvan, terbiyesiz” diye bağırdığını söyledi. Mahkeme, Yunus ve Zeliha Tanrıverdi çiftinin bir ay, Fatma Polat’ın da 3 ay Keiko Torigoe’nin ikametine ve işyerine yaklaşmamasına, iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine hükmetti.
KARARA UYMAYANA 3 GÜN HAPİS CEZASI
Mahkeme kararına aykırı davranması halinde 3 güne kadar zorlama hapsine tabi tutulacak olan Fatma Polat, suçlamaları reddetti. “Asıl korunması gereken benim" diyen Polat’ın uzaklaştırma cezasının kaldırılması için yaptığı itiraz reddedildi.
(Akşam)
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