Japonya değil Konya

Selçuklu ilçesi İstanbul Yolu üzerinde 2010’da hizmete açılan 36 bin metrekarelik Japon Kyoto Parkı, kent halkı ve çevre illerden gelen vatandaşların ilgisini çekiyor. Park, 4 bin metrekarelik göleti, Japon balıkları, peyzaj düzenlemeleriyle görenleri hayran bırakıyor. Japon mimarisi tarzında yapılan ve açık büfe kahvaltı hizmeti verilen kafeterya ise özellikle hafta sonları yoğun ilgi görüyor. Japon Kyoto Parkı’nda Japon bahçesi, kameriyeler, seyir terasları, taş fenerler, küçük adalar, doğal tepeler de bulunuyor.