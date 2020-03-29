Jennifer Grout kimdir? Ayet-el Kürsi okuyan Jennifer Grout Müslüman mı?

29 Mart 2020 Pazar 17:25 - Güncelleme: 29 Mart 2020 Pazar 17:25

Müslüman olan ve son olarak Ayetel Kürsi'yi okuyan dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı Jennifer Grout gündem oldu. Jennifer Grout kimdir? ABD'li ünlü müzisyen Jennifer Grout yakın zamanda müslüman olduğunu ve hayatının tamamen değiştiğini açıklamıştı. Son olarak Ayetel Kürsi okuyarak sosyal medyada büyük bir beğeni toplayan ünlü şarkıcı Jennifer Grout, 'Müslüman olduktan sonra çok daha güçlü hissediyorum' ifadesini kullanmıştı. Jennifer Grout hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. Jennifer Grout'un biyografisi ve hayatı haberimizde.

JENNİFER GROUT KİMDİR?

21 Mayıs 1990 tarihinde doğan Jennifer Grout ABD'li ünlü şarkıcıdır. Jennifer Grout 30 yaşındadır.

Jennifer Grout Arizona eyaltinde Mesa'da doğdu ve Kanada'daki McGill Üniversitesi'nde üniversite eğitimini tamamladı. Piyanist ve kemancı bir ailenin kızı olan Jennifer Grout5 yaşında müzik eğitimi almaya başladı.2012 yılında Fas'a yaptığı yaz gezisinden sonra Jennifer Grout, Arapça ve Amazigh kültürü ve müziği ile ilgilenmeye başladı.2013'te Got Talentand'da finalist olarak yarıştı. Faslı bir adamla evlenen Jennifer Grout'un kocasıyla tanıştıktan sonra Müslüman olduğu bilinmektedir.

Amerikalı şarkıcı Jennifer Grout, Kuran'dan okuduğu Bakara Suresi'nin 255. Ayeti olan "Âyete'l-kürsî" videosunu sosyal medyadan paylaştı.

"DÜNYANIN HER YERİNDEN MESAJLAR ALIYORUM"

Aldığı olumlu tepkiler karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Grout, "Bu kadar popüler olacağıma dair hiçbir fikrim yoktu. Dünyanın her yerinden 'meşhur oldun, çok güzel okuyorsun' diye mesajlar alıyorum. Hâlâ taklit aşamasındayım. Alıntıların hepsi, okuma tekniklerine çok hayran olduğum Muhammed Sıddık El-Minshawi tarzında."

Amerikalı şarkıcı Jennifer Grout, "Kur'an'ı keşfetmek ya da dinlemek isteyen herkes için Kuran'ın erişilebilir" olduğunu göstermek istedim" dedi.

"Kur'an-ı Kerim okunuşu kendi başına bir sanattır " diyen Jennifer Grout, Arap müzik öğretmeninin Kur'an okunuşlarını dinlemesini önerdiğini ve birçok Arap müzik ikonunun Kur'an'ı okumaya başladığını belirtti.