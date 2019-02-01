JÖAK ve JAK timlerinden gerçeği aratmayan tatbikat

Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi’nde görev yapan Jandarma Komando Özel Arama Kurtarma (JÖAK) ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, kar kalınlığının 2 metre olduğu bölgede, arama kurtarma tatbikatı yaptı.

JÖAK ve JAK timleri, Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Kartalkaya'daki Ramazanbeydere ile Karapist bölgesinde, hazırlanan senaryo gereği, yoğun sis nedeniyle pistten çıkan ve düştükten sonra yaralanan bir tatilcinin cep telefonu ile jandarma ekiplerinden yardım istemesinin ardından arama ve kurtarma çalışması başlattı.

Timler aldıkları ihbar üzerine kar motorları ile bölgeye hareket etti. Kaybolan tatilcinin yerini tespit eden ekipler, yüzde 60 eğimli olan bölgeden tatilciyi kurtarmak için çalışma başlattı.

Ekiplerce yapılan hazırlık çalışmasının ardından JAK timi tarafından halat yardımıyla tatilcinin bulunduğu alana sedye indirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen vatandaş, halata bağlı olan sedye ile kar motorlarının bulunduğu alana çekildi. Yaralı daha sonra kendisini bekleyen kar aracına alınarak, tedavisi yapılmak üzere sağlık merkezine gönderildi.