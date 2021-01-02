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Yaşam

Kaçak avlanan 3 kişiye 80 bin lira ceza

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde kaçak avlanan 3 kişiye 80 bin lira ceza uygulandı. Araçta yapılan aramada, yaklaşık 300 kilogram yaban hayvan eti, 23 tabanca mermisi, 2 ruhsatsız av tüfeği ve bu silahlara ait 46 kartuş ele geçirildi.

AA02 Ocak 2021 Cumartesi 17:43 - Güncelleme: 02 Ocak 2021 Cumartesi 17:43
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaban hayvanı avlandığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, Gürbüzler köyünde yol kontrolünde içinde Y.K, S.Ç. ve Y.K'nin bulunduğu aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada, yaklaşık 300 kilogram yaban hayvan eti, 23 tabanca mermisi, 2 ruhsatsız av tüfeği ve bu silahlara ait 46 kartuş ele geçirildi.

Kaçak avlanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 3 kişiye 80 bin lira para cezası uygulandı.

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