İSTANBUL 17°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Ekim 2020 Pazartesi / 2 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,8981
  • EURO
    9,3126
  • ALTIN
    484.898
  • BIST100
    1205.37
Yaşam

Kaçak avlanan şahıslar yakalandı

Eskişehir'de kaçak avlanan 32 avcılar suçüstü yakalandı.

AA19 Ekim 2020 Pazartesi 18:50 - Güncelleme: 19 Ekim 2020 Pazartesi 18:50
ABONE OL

 Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde, kaçak avlandıkları iddia edilen 32 kişi suçüstü yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ile Eskişehir Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, av ve yaban hayatı korumaya yönelik, usulsüz ve kaçak avlanan avcılarla mücadele kapsamında müşterek uygulama yaptı.

Kaçak avcıların Kocaeli ve Sakarya'dan Sivrihisar'a geldiğini tespit eden ekiplerin denetimlerinde, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa muhalefet suçunu işledikleri belirenen 32 avcı yakalandı.

Şüphelilere toplam 35 bin lira idari para cezası uygulanırken, av tüfeklerine de el konuldu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.