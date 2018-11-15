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Kaçak hat çekmek istedi, ölümden döndü

Dicle Elektrik’in sorumluluk bölgesinde bulunan Diyarbakır’ın merkez Yenişehir ilçesinde oturduğu binaya enerji sağlayan ana hattan kaçak yollarla elektrik çekmek isteyen bir kişi, akıma kapılarak yaralandı.

  • İHA
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Sabah saat 08.30 sıralarında Dicle Elektrik Çağrı Merkezi’ni arayan vatandaşlar, Şehitlik Mahallesi 90. Sokak’ta bulunan Elit apartmanına enerji taşıyan ana hatta patlama olduğunu ve bir kişinin yaralandığı şeklinde ihbarda bulundu. İhbar üzerine ismi geçen bölgedeki elektrik enerjisini kesen Dicle Elektrik ekipleri, hemen olay yerine gitti.

Yapılan inceleme sonucunda, F.K. isimli vatandaşın binaya enerji taşıyan ana elektrik kablosundan evine harici yoldan kaçak elektrik çekmek istediği, ancak enerji yüklü kabloyu soyarken yaşanan temas sonucu akıma kapıldığı belirlendi. Evine kaçak elektrik çekmek isterken akıma kaplan F.K. tedavi altına alınırken, Dicle Elektrik ekipleri kopan hattı onardıktan sonra binaya yeniden enerji verdi.

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