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Yaşam

Kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı

Elazığ'ın Sivrice ilçesine bağlı Doğanbağı köyünde sit alanında kaçak kazı yapan 3 şahıs jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

DHA03 Ocak 2021 Pazar 18:38 - Güncelleme: 03 Ocak 2021 Pazar 18:38
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İl Jandarma Komutanlığı ve Sivrice İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Doğanbağı köyü Kümbet mevkisindeki sit alanında kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, kaçak kazı yapan A.U. (35), S.Ç. (22) ve F.A.'yı (32) kazı malzemeleriyle suçüstü yakaladı. Olay yerinde yapılan incelemede şüphelilerin yaklaşık 50 santimetre genişliğinde ve 3 metre derinliğinde açtıkları çukurda 20 metrekarelik oda tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nda yer alan 'izinsiz kazı yapmak' suçundan işlem yapıldı.

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