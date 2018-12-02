Sinop'ta kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı
Sinop'un Boyabat ilçesi Büyük Karaağaç köyü kırsalında, kaçak kazı yapan 3 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.
- DHA
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Büyük Karaağaç köyünde dedektörle kaçak kazı yapıldığı ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, kaçak kazı yapan, A.O., K.O ve B.D.'yi kazıda kullandıkları malzemelerle suçüstü yakaladı. Kazı yapılan alanda, define aramak için kullanılan 1 detektör cihazı, 3 kazma, ve 2 kürek ele geçirilirlen, gözaltına alınan şüpheliler de sorgusulanmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.
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