Kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandılar
KAHRAMANARAŞ'ın Çağlayancerit ilçesinde, define aramak için kaçak kazı yapan 4 kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.
- DHA
Kale Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaşan jandarma çalışma başlattı. Ekipler, inceleme sonunda Öküztaş bölgesinde Murat D., Ahmet Ş., İlyas G. ve Süleyman G.'yi kazı yaparken suçüstü yakaladı. Yaklaşık 1 metre genişliğinde ve 1 metre uzunluğunda kazı yapıldığı tespit edilen şüphelilerle birlikte dedektör, kazma ve kürek ele geçirildi. Gözaltına alınan Murat D., Ahmet Ş., İlyas G. ve Süleyman G., götürüldükleri jandarmada ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.
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