Kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 5 kişiye gözaltı
Kocaeli'de kaçak kazı yaptığı öne sürülen 5 kişi gözaltına alındı.
- AA
Kocaeli Derince İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmaları sonucu Geredeli Mahallesi Alacakese mevkisinde kaçak kazı yapıldığını tespit etti.
Ekiplerin, A.C, F.R, A.Y, K.K. ve A.E'yi suçüstü yakaladığı operasyonda metal dedektörü, kazma, keser, çekiç, levye, kürek, kırıcı ve delici matkap ile bıçak ele geçirildi.
Şüphelilerin İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
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