Kaçak şahin avlayan iki kişiye 22 bin lira ceza

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Niğde ve Mersin Şubesi av koruma timleri, Niğde'nin Ulukışla ilçesi Kılan Yaylası'nda tuzakla kaçak şahin avlayan 2 kişiyi suçüstü yakaladı.

Aramada şahin avcılığında kullanılan bir kerkenez, 13 canlı mühre, kaya güvercini, 3 kınalı keklik, 2 bıldırcın, Anadolu yer sincabı ve 25 ağlı tuzak ele geçirildi, 2 motosiklete de mülkiyetleri kamuya geçirilmek üzere el konuldu.

Şüphelilere "Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet"ten 4 bin 962 lira idari para cezası ile 17 bin 521 lira tazminat bedeli olmak üzere 22 bin 483 lira ceza uygulandı.