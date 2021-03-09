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Yaşam

Kaçakçı tarihi eseri jandarmaya satmaya çalışırken yakalandı

Tekirdağ'da tarihi eseri jandarmaya 250 bin dolara satmak isteyen kaçakçı yakalandı.

DHA09 Mart 2021 Salı 19:33 - Güncelleme: 09 Mart 2021 Salı 19:35
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Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde H.M., üzerinde çeşitli figürlerin ve istavroz işaretinin olduğu Bizans dönemine ait sütun altlığını, alıcı kılığına giren jandarma ekiplerine 250 bin dolara satmak isterken yakalandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmada Şarköy ilçesinin Beyoğlu köyünde yaşayan H.M.'nin elinde tarihi eser bulunduğunu ve satmak istediğini belirledi. Alıcı kılığına giren jandarma, irtibat kurduğu H.M. ile tarihi eseri 250 bin dolara almak üzere anlaştı. H.M., tarihi eseri alıcı kılığındaki jandarma ekiplerine satmak isterken yakalandı.

Bizans dönemine ait üzerinde çeşitli figürler ve istavroz işaretinin bulunduğu yaklaşık 100 kilo ağırlığında, 120x60 ebadındaki sütun altlığına el konuldu. Gözaltında alınan H.M. hakkında soruşturma başlatıldı.

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