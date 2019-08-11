Merkeze bağlı Fatih Mahallesi'nde, Ramazan Öksüz ve ortaklarının aldığı kurbanlık boğa, kesim için ahırdan çıkarıldığı sırada, taşa bağlı ipini söktü.

Bahçeye kaçan boğayı yakalayamayan vatandaşlar, Rize Belediyesi kurban ekibinden yardım istedi.

Belediye ekiplerinin iğne attığı sırada huysuzlanan boğa kaçtı. Bu sırada olayı görüntülemeye çalışan gazeteciler, zor anlar yaşadı. Bazı gazeteciler yere düşerken, ellerinde sıyrıklar oluştu.

Kaçarken eve girmeye çalışan boğa, ekipler tarafından yaklaşık 3 saatlik çalışma sonunda yakalandı.

Boğa sahibi Ramazan Öksüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk kez bu kadar öfkeli bir boğa gördüğünü belirterek, "Yaşadıklarımıza halen inanamıyorum. Çok zorluk yaşadık. Ekipler olmasa yakalayabilme şansımız yoktu. Çok korktuk." dedi.

Ali İhsan Yazıcı ise kendi imkanlarıyla boğayı yakalayamadıklarını, ekiplerin gelmesinin ardından kaçan boğanın gazetecilere ve kendilerine zor anlar yaşattığını anlattı.

Öte yandan, Hamidiye Mahallesi'nde Barış Saraç ve ortaklarına ait boğa, ahırda bulunduğu sırada zincirini kopararak kaçtı.

Uzun süren kovalamaca sonucu boğayı yakalayamayan vatandaşlar, belediye ekiplerinden yardım istedi. Görevlilerin iğneyle sakinleştirmeye çalıştığı boğa, bir süre daha kara yolunda koştuktan sonra bahçeye girdi.

Ekipler, yaklaşık 3 saatlik uğraş sonucu, kaçan boğayı ip yardımıyla yakaladı.

Boğa yakalama ekibinde görev alan Murat Satır, 3 saatlik sürede 15 hayvana müdahale ettiklerini, 10 şikayet daha olduğunu ve gün boyunca çalışacaklarını söyledi.