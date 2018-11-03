Son Dakika Haberleri 3

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Kaçırılan kızını almak için gittiği evde öldürüldü

Gaziantep'te Ercan G. (35), kaçırılan 14 yaşındaki kızını almaya gittiği evde, Uğur D. (25) tarafından tüfekle vurularak öldürüldü. Olayla ilgili kızı kaçırdığı iddia edilen Uğur D. ve 4 yakını gözaltına alındı.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Olay, dün gece Güneş Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 3 çocuk babası Ercan G., 14 yaşındaki kızı S.G.'nin, Uğur D. tarafından kaçırıldığını öğrendi. Tüfekle şüphelinin evine giden Ercan G., kızının getirilmesini istedi. Bu sırada Ercan G. ile Uğur D. ve yakınları arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken, Uğur D., Ercan G.'nin elindeki tüfeği çekip alarak ateş etti. Açılan ateşte Ercan G., ağır yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürülen Ercan G., acil serviste doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı. Ercan G.'nin cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından yakınlarınca teslim alınıp, toprağa verildi. Olayla ilgili Uğur D. ve 4 yakını gözaltına alındı.
 
Ercan G.'nin ağabeyi Reşit G., kardeşinin tehdit edildiğini belirterek, "Kardeşim bana gizli numarayla arandığını ve 'Ecelin ben olacağım' diye tehdit edildiğini söyledi. Sonra bana yanıma geleceğini söyledi ama gelmedi. Kızını almaya gitmiş ve bu olay yaşanmış. Ben de oraya gittiğimde kardeşimi yerde buldum ama almama izin vermediler. Bana da saldırdılar, canımı zor kurtardım" dedi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
THY´den Ridley Scott imzalı yeni reklam filmi

THY´den Ridley Scott imzalı yeni reklam filmi

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinden kareler

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinden kareler

Ölmenin yasak olduğu ada Svalbard

Ölmenin yasak olduğu ada Svalbard

Osmanlı Devleti hangi ülkeleri yönetti?

Osmanlı Devleti hangi ülkeleri yönetti?

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA