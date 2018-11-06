KADEM’den güçlü aile zirvesi
Kadın Ve Demokrasi Vakfı tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi, ‘Ailenin güçlendirilmesi’ temasıyla 23-24 Kasım’da İstanbul’da düzenlenecek.
Zirvede, toplumun temelini oluşturan aile ve aileyi bekleyen tehditler çok yönlü ele alınacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işbirliğiyle düzenlenen zirveye Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Aile, Sosyal Hizmetler ve Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, KADEM Başkanı Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu, Türkiye’den ve dünyanın değişik ülkelerinden çok sayıda bakan, akademisyen, araştırmacı, gazeteci, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşunun temsilcileri katılacak.
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