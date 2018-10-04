Kadıköy Rıhtım'da yol çöktü, özel halk otobüsü mahsur kaldı
Kadıköy Rıhtım'da yolda çökme meydana geldi. Bu sırada yoldan geçen özel halk otobüsünün arka tekeri çukura girerken olay nedeniyle trafik felç oldu.
- DHA
Kadıköy Rıhtım Caddesi'ndeki olay saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Özel halk otobüsü geçtiği sırada henüz bilinmeyen nedenlye yolda çökme meydana geldi.
Özel halk otobüsün sol arka lastikleri yola gömüldü. Herhangi bir yaralanma olmazken, olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay nedeniyle trafik felç oldu. Mahsur kalan otobüsü kurtarma çalışmaları sürüyor.
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