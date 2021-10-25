İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Ekim 2021 Pazartesi / 19 RebiülEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    9,6155
  • EURO
    11,1709
  • ALTIN
    558.077
  • BIST100
    1491.71
Yaşam

Kadıköy su samuru görüntülendi

İstanbul Kadıköy Kurbağalıdere'de su samuru görenleri şaşkına çevirdi. Arkasından gelen kediye aldırış etmeyen su samuru bir süre sonra gözden kayboldu.

DHA25 Ekim 2021 Pazartesi 16:35 - Güncelleme: 25 Ekim 2021 Pazartesi 16:35
ABONE OL

Kadıköy Kurbağalıdere'de geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde su samuru kayalıklardan çıkarak yaya yolunun karşısına geçti. Bu sırada bir kedi, su samurunu takip etti. Su samuru bir süre sonra tekrar suya girerek, gözden kayboldu. Su samurunu görenler, o anları telefonlarının kameraları ile kaydetti.

Köpeğini dolaştırırken su samurunu gören Nevin Cengiz, "Su samurunu gördüm ancak ne olduğunu anlamadım. Bir anda geçti, geçince 'Ne büyük bir kedi.' dedim. 'Nasıl bir şey bu.' demeye kalmadan kayalıkların arasından kayboldu. Bekledik bir süre çıkmadı, ama gördüm. Doğa olayı diyoruz. Hiç ihtimal vermedim. Çünkü burada yunusları çok görüyoruz. Güzel bir şey. Keşke yakalabilseydim, fotoğraflayabilseydim. İlginçti, güzeldi." dedi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.