Kadıköy'de iş yerine düzenlenen operasyonda kumar oynarken suçüstü yakalandılar

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hasanpaşa Mahallesi'nde bir iş yerinde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu iş yerine düzenlenen baskında, 40 kişi kumar oynarken suçüstü yakalandı. Y.K'nin (19) kumar oynattığı iddiasıyla gözaltına alındığı operasyonda, tombala topları, kartlar, pullar ve televizyon ile kamera ele geçirildi.

Y.K'ye "kumar oynamaya yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem yapılırken, kumar oynayan 40 kişiye ise para cezası kesildi.