Kadın cinayetine kurban giden Gamze Pala için ses çıkardılar, ışıkları yakıp söndürdüler
Rize'nin Fındıklı ilçesinde önceki akşam çalıştığı öğretmenevinde boğazı kesilerek öldürülen AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Gamze Pala için bu akşam bir etkinlik düzenlendi. Fındıklı ilçesinde kadın cinayetini protesto için evlerin ışıkları yakılıp söndürüldü, 'Ses Çıkarma' etkinliği yapıldı.
İHA17 Nisan 2020 Cuma 22:58 - Güncelleme: 17 Nisan 2020 Cuma 22:58
Gamze Pala’nın önceki gece hayatını kaybettiği saat olan 22:10’da gerçekleştirilen tepkide vatandaşlar pencere ve balkonlarından sesler çıkardı. Vatandaşlar tepkilerini, metal aletlere vurarak, alkış, ıslık ve ışıkları yanıp söndürerek gösterdiler.