Kadın cinayetine kurban giden Gamze Pala için ses çıkardılar, ışıkları yakıp söndürdüler

İHA 17 Nisan 2020 Cuma 22:58 - Güncelleme: 17 Nisan 2020 Cuma 22:58

Gamze Pala’nın önceki gece hayatını kaybettiği saat olan 22:10’da gerçekleştirilen tepkide vatandaşlar pencere ve balkonlarından sesler çıkardı. Vatandaşlar tepkilerini, metal aletlere vurarak, alkış, ıslık ve ışıkları yanıp söndürerek gösterdiler.