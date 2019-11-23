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Kadın cinayetlerinin işareti ‘ölüm tehdidi’

Uzmanlar, kadına yönelik ölüm tehdidinin ciddiye alınmasının şart olduğuna dikkati çekerek, şiddet vakalarında ilk müdahalenin kolluk kuvveti yerine uzmanlar tarafından yapılmasını önerdi.

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Polis Akademisi Suç Araştırmaları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Coşkun Taştan, ‘Dünyada ve Türkiye’de Kadın Cinayetleri: 2016-2017-2018 Verileri ve Analizleri’ çalışmasını hazırladı. Bazı aile içi ve kadına karşı şiddet vakalarında ciddiye alınması gereken işaretler olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Taştan, “Ölüm tehdidi ciddiye alınmalıdır. Kadına ve ailenin diğer fertlerine yöneltilen ölüm tehdidi ve mükerrer şiddet, kronik geçimsizlik, madde kullanımı, kriminal kişilik... Bunlardan özellikle ölüm tehdidi olduğunda, kadın cinayeti neredeyse kesin.Toplumsal ve kültürel düzenin kurulmasında ve işletilmesinde erkeklerin egemenliğinin sonlandırılarak eşitliğinin sağlanması lazım” diye konuştu. 

ŞÖNİM’LERLE İŞBİRLİĞİ 

Aile içi şiddet vakasına kolluğun müdahale etmesi durumunda komplikasyonların arttığına dikkati çeken Doç. Dr. Taştan, “Kolluk ilk müdahale eden taraf olduğunda, şiddet artabiliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı 81 ilde Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM) var. Polise gelen vakaların ilk önce burada gerekli müdahalelerin yapılması planlanmalı. Diyelim ki uzaklaştırma kararı var, bu kararın hakkıyla yerine getirilip getirilmediğinin takip edilmesi lazım” şeklinde konuştu. Ceza hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen ise kadına karşı erkek egemen, mülkiyetçi anlayışın değişmesi gerektiğini, bunun da eğitimle gerçekleştirilebileceğini söyledi. 

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