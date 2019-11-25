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Kadın konukevleri yeniden yapılandırılıyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, farklı ihtiyaçları olan mağdurların hizmetleri daha kolay alabilmeleri için kadın konukevlerini yeniden yapılandırıyor.

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Kadına yönelik şiddetle mücadelede mağdur ve çocuklarına yönelik koruyucu-önleyici hizmetler kapsamında 145 kadın konukevi 3 bin 482 kapasiteyle hizmet veriyor. Kadın konukevleri, kadınların, psiko-sosyal ve ekonomik sorunlarının çözüme kavuşturulması, güçlenmesi ve beraberindeki çocuklarıyla geçici süreyle kalabilmesi için hizmet sunuyor. 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, farklı ihtiyaçları ve öncelikleri olan mağdurların ihtisaslaşmış konukevlerinde hizmet almalarının hem hizmetten yararlananlar hem de hizmet sunanlar açısından kolaylık sağlanması için harekete geçti. Kadın konukevlerinin yeniden yapılandırılmasını kararlaştıran Bakanlık, konukevlerinde kuruluşa başvuru nedenlerine göre ihtisaslaşmaya gidecek.       

HİZMET REHBERİ   

Bu kapsamda, ‘barınma ihtiyacına yönelik kadın konukevi’, ‘can güvenliği riski bulunanlara yönelik kadın konukevi’, ‘hedef grubunun özelliklerine göre ayrı ayrı yapılandırılmış hizmetlerin sunulduğu özel ihtiyaç gruplarına yönelik kadın konukevi’, ‘uygun hizmet modeline yerleştirilinceye kadar 15 gün süreyle barınma, psiko-sosyal destek, sağlık kontrolü ve tedavilerinin sağlandığı kısa süreli kadın konukevi’ modelleri oluşturuldu. İhtisaslaşma için Ankara il Müdürlüğü bünyesindeki 4 kadın konukevinde pilot uygulama başlatıldı. İhtisaslaşmış kuruluşların oluşturulmasında risk temelli yaklaşım benimsenerek 81 ilde uygulanacak ‘Kadın Konukevi Hizmet Standartları Rehberi’ hazırlandı. Rehberde gizlilik, güvenlik, mahremiyet ve güçlenme ilkeleri temelinde fiziksel, yönetsel ve mesleki standartlar yer alıyor. 

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