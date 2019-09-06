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Kadın yeni sezon ne zaman başlayacak? Kadın 3.sezon tarihi açıklandı mı?

Kadın yeni sezon ne zaman başlayacak? Kadın 3.sezon tarihi açıklandı mı? sorularının yanıtları merak ediliyor. FOX ekranlarının sevilen dizisi Kadın için geri sayım başladı. Ana karakterlerine Özge Özpirinçci ve Caner Cindoruk'un eşlik ettiği Kadın dizisi, yeni sezonunda da izleyenlerini ekrana kilitmeyi başaracak. Yeni sezonuna yeni oyuncularla başlayacağının sinyalini veren Kadın dizisi, Hümeyra'nın kadroya dahil olduğunu duyurdu. Kadın yeni sezon hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar...

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Kadın yeni sezon ne zaman başlayacak? Kadın 3.sezon tarihi açıklandı mı? gibi soruların yanıtları tüm Kadın takipçileri tarafından merak ediliyor. Fox Tv ekranlarının sevilen dizisi için geri sayım başladı. Kadın dizisi, yeni sezonu ile izleyici karşısına çıkmak için gün sayıyor. Başrollerinde Özge Özpirinçci, Caner Cindoruk gibi isimlerin yer aldığı Kadın dizisi, yeni sezona kaldığı yerden devam edecek. Kadın yeni sezon hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. 
 
KADIN YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK? 
Kadın dizisinin ne zaman başlayacağı hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi. Dizinin en geç Eylül ayının son haftasında ekranlarda olması bekleniyor.

HÜMEYRA KADROYA DAHİL OLDU
Kadın dizisinin yeni sezon kadrosuna deneyimli isim Hümeyra da dahil oldu.
 
Yayınlandığı ilk günden beri izleyicinin gönlünde taht kuran dizide Hümeyra’nın hangi karakteri canlandıracağı henüz bilinmiyor.

 
SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANMIŞTI?
Emre’nin Arda’yı getirmesi üzerine Ceyda en mutlu günlerinden birini yaşar. Arda ve Emre’yi bir arada görmek onu hem sevindirmiş, hem de duygulandırmıştır. Şirin bu defa her şeyden habersiz iyi bir şeye vesile olmuştur.
 
Fotoğraf olayından sonra artık Şirin’in yaptıklarını daha fazla kaldıramayan Enver ise Şirin’e büyük bir rest çeker. Bunun sonucunda Şirin’in yapacağı ve herkeste büyük bir şok etkisi yaratacak bir şey yapmıştır. 
 
Bahar’ın birdenbire yolda bayıldığını gören Sarp, Arif ve Hatice çok korkmuştur. Herkesin aklında ise tek bir soru vardır; Bahar’ın hastalığı yeniden gündem konusu olmuştur.

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