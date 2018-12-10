Kadına karşı her engele çare bulmalı

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, TRT World’un sorularını cevapladı, aile yapısı ile kadının toplumdaki yeri konusunda açıklamalarda bulundu. “Kadının hem ailesini koruyup hem de sosyal yaşamda faal olmasını zorlaştıran her türlü engeli değiştirmek için çareler bulmak zorundayız” diyen Bayraktar, üzerinde konuşulması gereken en önemli konunun, insani problemler ve insanı insan yapan değerler hakkında olması gerektiğini söyledi. Bayraktar, Afganistan, Irak, Suriye ve Afrika’da korkunç durumlardan geçmekte olan “kayıp jenerasyon” denilen çocuklar konusunda kötümser olmadığını dile getirerek “Karar mekanizmalarında yeterince kadın yoksa, siz demokrasiye sahip olamayacaksınız, diyoruz” dedi.

‘BİREYSELLEŞME’ BÜYÜK SORUN

Ailelerin mücadele etmek zorunda kaldığı bir numaralı zorluğun bireyselleşme olduğunu belirten Bayraktar, bugün medyada, bireysel hayatlara ya da işlevsiz ailelere orantısız bir şekilde daha çok yer verildiğine işaret etti ve şunları söyledi: Mesela ayrılmakta olan aileler, gayri ahlaki aileler, geleneğe aykırı ilişkilerin olduğu aileler... Ben bunu aileye bir saldırı olarak görüyorum. Bizim, medyada karar verici olan kişilerin zihninde büyük bir değişim uyandırmamız gerekiyor.

BABAM BANA CESARET VERDİ

Bayraktar, konuşmasını şöyle sürdürdü: Şahsi olarak çocukluğumu gözümün önüne getirdiğimde, şöyle bir aile vardı, mesela annem, bana nasıl davrandıysa ağabeylerime de öyle davrandı. Yahut yurt dışında eğitim görmem noktasında bana cesaret veren babam mesela, ki o dönem etrafımdaki diğer babalara baktığımda birçoğunun bunu aklından bile geçirmeyeceğini gördüm. Ben yurt dışına gitmek zorundaydım, zira o yıllarda Türkiye’de başörtüsü yasağı vardı. Aksi halde yurt dışında eğitim görmeyi hayal edemezdim.