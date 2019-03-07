'Kadının olmadığı yer çorak topraktır'
Başkan Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Hollanda Büyükelçiliğinin davetiyle Türkiye’de bulunan ve geri dönüşümlü tarım politikaları uygulayan Hollandalı kadın çiftçiler ile Türkiye’de tarımsal ve hayvancılık alanında faaliyet yürüten başarılı kadın girişimcileri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti.
Kadın çiftçilerin Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayan Emine Erdoğan, “Kadının varlığı, gücü ve emeği yarınlarımızın teminatıdır. Kadının olmadığı her alan çorak bir toprak gibidir. Ülkemizde tarımsal faaliyetlerin yüzde 50’si kadınlar tarafından gerçekleştiriliyor. 2013-2018 yılları arasında toplam 2,5 milyon kadın çiftçimizin eğitim faaliyetlerinden faydalanmasını sağladık” dedi.
Meclis’te 9 ton kâğıt geri dönüştürüldü
Emine Erdoğan’ın himayesinde gerçekleştirilen ‘Sıfır Atık Projesi’ kapsamında TBMM’de son 9 ayda 9 ton atık kâğıt, yaklaşık 7 ton cam, 6 ton plastik, 4 ton metal, 4 ton bitkisel yağ geri dönüşüme kazandırıldı. Proje kapsamında Meclis lokantalarındaki yemek artıkları da hayvan barınaklarına gönderiliyor. Ziyaretçilerle birlikte ayda yaklaşık 80 bin kişiye hizmet veren Meclisteki altı lokantadan kemik, yemek artığı ve ekmek kırıntıları toplanarak Gölbaşı’ndaki hayvan barınma merkezine ulaştırılıyor. Yemek hazırlığı sırasında oluşan organik atıklar ile çay ocaklarında ortaya çıkan çay posaları da komposto dönüştürülerek bahçe ve saksı bitkilerinde toprak iyileştirici olarak kullanılıyor.
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