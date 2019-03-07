'Kadının olmadığı yer çorak topraktır'

Kadın çiftçilerin Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayan Emine Erdoğan, “Kadının varlığı, gücü ve emeği yarınlarımızın teminatıdır. Kadının olmadığı her alan çorak bir toprak gibidir. Ülkemizde tarımsal faaliyetlerin yüzde 50’si kadınlar tarafından gerçekleştiriliyor. 2013-2018 yılları arasında toplam 2,5 milyon kadın çiftçimizin eğitim faaliyetlerinden faydalanmasını sağladık” dedi.

Meclis’te 9 ton kâğıt geri dönüştürüldü

Emine Erdoğan’ın himayesinde gerçekleştirilen ‘Sıfır Atık Projesi’ kapsamında TBMM’de son 9 ayda 9 ton atık kâğıt, yaklaşık 7 ton cam, 6 ton plastik, 4 ton metal, 4 ton bitkisel yağ geri dönüşüme kazandırıldı. Proje kapsamında Meclis lokantalarındaki yemek artıkları da hayvan barınaklarına gönderiliyor. Ziyaretçilerle birlikte ayda yaklaşık 80 bin kişiye hizmet veren Meclisteki altı lokantadan kemik, yemek artığı ve ekmek kırıntıları toplanarak Gölbaşı’ndaki hayvan barınma merkezine ulaştırılıyor. Yemek hazırlığı sırasında oluşan organik atıklar ile çay ocaklarında ortaya çıkan çay posaları da komposto dönüştürülerek bahçe ve saksı bitkilerinde toprak iyileştirici olarak kullanılıyor.