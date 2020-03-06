İSTANBUL 14°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,0884
  • EURO
    6,8489
  • ALTIN
    325.109
  • BIST100
    110162
Yaşam

Kadınlar erkeklere göre daha mutlu oldu

Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre Türkiye'de kadınlar erkeklerden daha mutlu.

06 Mart 2020 Cuma 11:08 - Güncelleme: 06 Mart 2020 Cuma 11:08

TÜİK yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre; 2019 yılında mutlu olduğunu beyan eden bireylerin oranı yüzde 52,4 oldu. Kadınlarda mutluluk oranı yüzde 57,0 iken erkeklerde bu oran yüzde 47,6 oldu. Evli bireylerin yüzde 55,6’sının, evli olmayan bireylerin ise yüzde 45,1’inin mutlu olduğu görüldü. Evli kadınların yüzde 60,2’si, evli erkeklerin yüzde 50,6’sı mutlu olduklarını beyan ederken evli olmayan kadınların ise yüzde 49,1’i, evli olmayan erkeklerin yüzde 41,3’ü mutlu olduğunu ifade etti.

“KADINLAR DAHA UZUN YAŞIYOR”

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre; 2019 yılında Türkiye’de, kadın nüfus 41 milyon 433 bin 861 kişi, erkek nüfus 41 milyon 721 bin 136 kişi oldu. Diğer bir ifadeyle; toplam nüfusun yüzde 49,8’ini kadınlar, yüzde 50,2’sini ise erkekler oluşturdu. Kadınlar ile erkekler arasındaki bu oransal denge, kadınların daha uzun yaşaması nedeniyle, 60 ve daha yukarı yaş grubundan itibaren kadınların lehine değişti. Kadın nüfusun oranı, 60-74 yaş grubunda yüzde 52,2 iken 90 ve üzeri yaş grubunda yüzde 73,0 oldu.

Engin Özkoç'un küstah açıklamalarının ardından Meclis'te yumruklar konuştu

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

İran'da SİHA korkusu: Dağıldılar!
İran'da SİHA korkusu: Dağıldılar!

İran'da SİHA korkusu: Dağıldılar!

İdlib mutabakatı sonrası AB'ye kötü haber: Geri adım yok
İdlib mutabakatı sonrası AB'ye kötü haber: Geri adım yok

İdlib mutabakatı sonrası AB'ye kötü haber: Geri adım yok

Bakan Varank'a yönelik suikast planı
Bakan Varank'a yönelik suikast planı

Bakan Varank'a yönelik suikast planı

Geri çekiyorlar
Geri çekiyorlar

Geri çekiyorlar
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.